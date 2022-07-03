قريباً.. مجسمات أفتار على تطبيق "واتساب"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال موقع Tech Radar إن تطبيق واتساب سيضيف مجسمات الأفتار ليسير بذلك على خطى تطبيقات المراسلة الأخرى مع انتشار هذه الخاصية ضمن فكرة عالم ميتافيرس الافتراضي.

ووفقاً لتقرير جديد نشره موقع WABetaInfo المهتم بأخبار واتساب أولاً بأول، سيقوم تطبيق المراسلة الأول عالمياً بإضافة الأفتار، وأظهر التقرير أن الخاصية الجاري تطويرها ستعمل أثناء مكالمات الفيديو.

ويتضح من خلال لقطات فيديو نشرها المصدر أن واجهة المستخدم في مكالمات الفيديو قد تم تعديلها لتشمل زراً جديداً في الأسفل تحت الفيديو.

وقال التقرير إن الخاصية غير مفعلة في الوقت الحالي وإنها ما تزال في مرحلة التطوير المبكرة.

وورد أيضاً أن التطبيق سيحصل على قسم إضافي اسمه «محرر الأفتار» أو قد تتم تسميته «تعديل الأفتار» حيث سيسمح باستخدام الأفتار كملصق في الدردشات، وهي نفس الخاصية المتوفرة في تطبيق إنستغرام المملوك لنفس الشركة الأم، ميتا، والتي أضافته هناك مؤخراً.

ويمكن التكهن أن الخاصية قد تعمل بشكل مشابه لما تسميه شركة أبل Animoji.

وبما أن هواتف آيفون الرائدة والحديثة مزودة بمستشعر التعرف على الوجه، يمكن أن تستفيد منه واتساب وتنشئ أفتار على منصتها أيضاً، وبالنسبة لهواتف أندرويد، سيتعين على واتساب أن تعتمد بالكامل على الكاميرات الأمامية في تلك الهواتف.

ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون إنشاء مجموعات Memoji الخاصة بهم عند إعداد الأفتار الخاص بهم على هواتفهم، وتتوفر هذه أيضاً على واتساب من خلال قسم الملصقات، ولكن لا شيء منها يمكن استخدامه على نسخة الويب أو دسكتوب.

ويبدو أن شركة ميتا مصممة جداً على فكرة ميتافيرس وعالمها الافتراضي، معتبرة أنه يمثل مستقبل التجمعات والتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

ولكن يفترض أن تكون لدى ميتا خطط لتسهل على المستخدمين إدارة مجسمات أفتار الخاصة بهم في تطبيق واحد أو محيط واحد، وقد يكون ذلك المحيط هو فيسبوك.

ويستطيع المستخدم أن ينشئ عدة مجسمات أفتار للتطبيقات المختلفة ويجعلها أساسية وتلقائية أيضاً.

ومن شأن التجربة أن تكون مكتملة حالما تشق الخاصية طريقها إلى تطبيق الدسكتوب أيضاً.

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