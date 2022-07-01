"ناسا" تستعد لمفاجأة العالَم بما لم تشاهده البشرية من قبل .. يوم 12 الشهر الجاري !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التقط "أعمق صورة" للكون على الإطلاق، مشيرة إلى أنها ستنشرها قريبا.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن بيل نيلسون، مدير وكالة "ناسا" قوله: "ستنشر يوم 12 يوليو.. وهي أعمق صورة لكوننا تم التقاطها على الإطلاق".

وأضاف: "الصورة تكشف ما لم تشاهده البشرية من قبل، وقد بدأنا للتو في فهم ما بمقدور -جيمس ويب- أن يفعله وما سيفعله في المستقبل".

وذكرت "إندبندنت" أن وكالة الفضاء الأميركية ستنشر كذلك صورة للتلسكوب "سبيكتروم" مأخوذة من كوكب خارج المجموعة الشمسية.

وأوضحت: "يمكن أن تكشف مثل هذه الصور عن تركيبة الأجواء في العالم البعيد، وتساعد أيضا في إظهار أي منها صالح للسكن".

وأوضح نيلسون حسب (سكاي نيوز عربية) أن صورة "سبيكتروم" ستبرز "الأجسام في النظام الشمسي والأغلفة الجوية للكواكب الخارجية، وهذا الأمر قد يساعد في الإجابة على عدد من الأسئلة.

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