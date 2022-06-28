الكويت توقف الزيارات العائلية والسياحية

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تم إيقاف إصدار سمات الدخول (الزيارات)، (العائلية - السياحية ) اعتباراً من اليوم أمس الاثنين وحتى إشعار آخر.

ونقلت صحيفة القبس عن الوزارة في بيان لها، إن إيقاف إصدار سمات الزيارة يأتي بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف،

نظراً لقيام قطاع شؤون الإقامة بإعداد آلية جديدة بلوائح وآلية تنظيمية وذلك لمصلحة العمل وتطويره.

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