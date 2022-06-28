«إلفيس» يتصدر شباك تذاكر أميركا الشمالية

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

تصدّر فيلم «إلفيس» الذي يتناول سيرة ملك موسيقى الروك أند رول إلفيس بريسلي شباك التذاكر في أميركا الشمالية في الأسبوع الأول من عرضه. وحقق الفيلم الذي أخرجه الأسترالي باز لورمان 30.5 مليون دولار بين الجمعة والأحد الماضيين. وتعادلت إيرادات «إلفيس» مع التي سجلها فيلم «توب غن.. مافريك» الذي بلغت إيراداته كذلك 30.5 مليون دولار بعد خمسة أسابيع من بدء عرضه. وجاء المركز الثالث من نصيب فيلم «جوراسيك وورلد دومينيون»، وهو الجزء السادس من سلسلة الأفلام عن عالم الديناصورات، محققاً إيرادات 26.4 مليون دولار. وحلّ في المركز الرابع «ذي بلاك فون»، إذ حقق في الأسبوع الأول من عرضه 23.4 مليون دولار. وجاء في المركز الخامس فيلم «لايت يير» محققاً 17.7 مليون دولار.

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