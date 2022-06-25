"تويتر" يتيح ميزة جديدة طالما انتظرها ملايين المستخدمين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بدأ القائمون على تطبيق "تويتر" اختبار ميزة جديدة انتظرها مستخدمو التطبيق لسنوات.

ويذكر أن ميزة Notes الجديدة متاحة حاليا لعدد محدد من مستخدمي "تويتر" في الولايات المتحدة وكندا وغانا وبريطانيا، ومن المفترض أن تظهر لمستخدمي التطبيق في بلدان أخرى.

وتوفر الميزة المذكورة للمستخدمين إمكانية كتابة نصوص طويلة عن مواضيع تهمهم، ونشر تلك النصوص عبر روابط خاصة، أي أنهم لن يعودا مقيدين بعدد قليل من الكلمات كما هو الحال مع تغريدات "تويتر"، كما يمكن عبر الميزة الجديدة نشر الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والملاحظات.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم"، يمكن للمستخدم إرسال محتوى Notes لأشخاص آخرين عبر رسائل "تويتر" كما يمكنه نشر هذا المحتوى في تغريدات يمكن إعادة نشرها أكثر من مرة.

وقال القائمون على "تويتر" إن الميزة الجديدة ما تزال في مراحل الاختبار ولم يصرحوا بشكل رسمي بعد عن موعد إطلاقها بشكل واسع لمستخدمي التطبيق حول العالم.

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