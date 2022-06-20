«تيك توك» يساعد مدمنيه.. بخاصية جديدة

المصدر: بكين - د.ب.أ

أضاف تطبيق بث تسجيلات الفيديو القصيرة «تيك توك» خاصية جديدة لمساعدة المستخدمين الذين أدمنوا مشاهدة الفيديوهات ويجدون صعوبة في التوقف عن مشاهدة الفيديوهات المتتالية.

ويرى باحثون أن من بين أسباب شعبية «تيك توك» الواسعة، بعض السمات التي تعطي متابعته طبيعة إدمانية مثل الواجهة التي تأخذ شكل آلة الفتح والعرض المتتالي للفيديوهات واستخدام الذكاء الاصطناعي لبث الفيديوهات التي تتفق مع تفضيلات كل مستخدم.

وأعلنت شركة تطبيق تيك توك التي تتيح حالياً لمستخدمي التطبيق إمكانية تحديد المدة الزمنية المناسبة لهم لاستخدام التطبيق يومياً، اعتزامها إطلاق خاصية جديدة تتيح تحديد المدة الزمنية التي يمكن قضاؤها في مشاهدة فيديوهات التطبيق في المرة الواحدة، علاوة على خاصية «لوحة عداد الوقت» التي تعرض إحصاءات بعدد مرات تشغيل المستخدم للتطبيق والمدة الزمنية التي يقضيها معه كل يوم وتوقيتات الاستخدام.

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