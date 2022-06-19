كيف صارت ملامح نورا وبوسي وهما على مشارف السبعين ! .. ( شاهد الصور)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشرت مي الشريف ابنة الفنان المصري الراحل نور الشريف صورا لها مع والدتها بوسي وخالتها نورا وشقيقتها سارة أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة المعتزلة نورا ذات الـ68 عاماً.

وعلقت مي نور الشريف على الصورة مغردة "حبايبى برج الجوزاء خالتي نورا و سارة أختي حبيبتي ربنا يسعد قلبكوا ويحفظكوا لينا منورين حياتنا".

وانتشرت الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاءً بالفنانة نورا المعتزلة منذ 26 عاماً.

وسبق لنورا الزواج من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، كما سبق لها الزواج من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد اعتزالها التمثيل، لكنهما تطلقا في عام 1998.

ولاعتزال الفنانة القديرة وارتدائها الحجاب قصة مثيرة روتها الفنانة عفاف شعيب خلال حوار سابق مع صحيفة مصرية، كاشفة أن نورا قررت الاعتزال في منزلها بعد سماع آية قرآنية.

وقالت: "من يصدق أن نورا اعتزلت وارتدت الحجاب في بيتي؟ نعم داخل شقتي.. ومن قبل أن أعلن أنا اعتزالي بعدة شهور".

يشار إلى أن نورا من مواليد القاهرة عام 1954، حاصلة على بكالوريوس تجارة واعتزلت التمثيل في عام 1996.

فيما تبلغ الفنانة بوسي من العمر 69 عاماً، وهي من مواليد عام 1953.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news