الجزائر.. السجن 18 شهراً لإمرأة غششت طلبا

المصدر: موقع الامارات اليوم

عاقب القضاء الجزائري سيدة تورطت في محاولة تغشيش أحد الطلاب بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا، بحسب عدد من الصحف المحلية.

وشهدت ولاية شلف غرب الجزائر حادثة غش غريبة من نوعها، تواصلت فيها فتاة من خارج المؤسسة التعليمية، مع تلميذ داخل قاعة الامتحان عن طريق الهاتف النقال باستخدام تقنية البلوتوث لمساعدته خلال امتحان اللغة الفرنسية، إلا أن الحظ لم يحالفها وكشف أمرها، حيث قدمت إلى النيابة، إلا أن المفاجأة الأكبر أتت بالحكم عليها بالحبس النافذ لمدة 18 شهراً، بالإضافة لغرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار جزائري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news