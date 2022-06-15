الكويت..موظف «مرور» يودع رسوم المخالفات في حسابه

المصدر: موقع الامارات اليوم

قضت محكمة الجنايات، أمس، بحبس موظف في إدارة المرور بوزارة الداخلية غيابياً لمدة 10 سنوات، كما قضت بإلزامه دفع غرامة تصل 200 ألف دينار، في قضية اعتداء على المال العام. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الموظف ـ وهو هارب خارج البلاد حالياً ـ باختلاس 68 ألف دينار من جهة عمله بإدارة المرور في وزارة الداخلية عن طريق تحصيل رسوم مخالفات المرور ووضعها في حسابه الشخصي بدلاً من حساب الوزارة. بحسب صحيفة «القبس».

وقالت الصحيفة : إن مثل هذه القضية وغيرها تكشف عن خلل كبير يجب تداركه، يتمثل في السماح بتحصيل المبالغ يدوياً وليس إلكترونياً، إضافة إلى ضعف الرقابة الدائمة على المال العام.

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