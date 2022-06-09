دبي تتصدر وتهيمن على القائمة.. «غوغل» تكشف أكثر 10 معالم زيارةً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «غوغل»، أمس، عن أكثر المعالم زيارةً من خلال ميزة التجول الافتراضي على خرائط Google في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتوفّر ميزة التجول الافتراضي فرصةً لاكتشاف معالم تاريخية وثقافية مختلفة عبر التقاط صور بنطاق 360 درجة يمكن مشاهدتها عبر شاشة الموبايل أو الكمبيوتر.

وتصدر المعلم الإماراتي الأيقوني برج خليفة القائمة، ولتسجل دبي هيمنة بين المراكز الـ10 الأولى في المنطقة، إذ احتلت معالم الإمارة أربعة مراكز. وتم إطلاق التجول الافتراضي على خرائط غوغل لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2013 في الإمارات، ما ساعد الجمهور حول العالم على اكتشاف أهم معالم المنطقة. وتعد أهرامات مروي أحد أحدث المشاريع.

والأماكن العشرة الأكثر شهرة في التجوّل الافتراضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي هي:

1. برج خليفة، الإمارات.

2. الكعبة، السعودية.

3. أهرامات الجيزة، مصر.

4. المسجد الحرام، السعودية.

5. الهرم الأكبر، مصر.

6. المسجد النبوي، السعودية.

7. برج العرب، الإمارات.

8. أبوالهول، مصر.

9. نافورة دبي، الإمارات.

10. مطار دبي الدولي، الإمارات.

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