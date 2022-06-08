مرض مجهول يقتل الخيول في كازاخستان

المصدر: موقع الامارات اليوم

ذكرت وسائل إعلام كازاخستانية أن منطقة شمال كازاخستان شهدت نفوق الماشية وخاصة الخيول نتيجة إصابة بمرض مجهول.

ونقلت "sbotnik" عن قناة "الخبر" الكازاخستانية : كانت الأحصنة تسعل لأكثر من أسبوع وتفرز مخاطا، ومن غير الواضح ما يحدث، ربما هو مرض خطير، وربما هناك نزلة برد بسبب التغيرات المناخية، لا نعرف".

وشهدت منطقة "تيميريازيفسكي" الكازاخستانية نفوق 15 حصانا، وأبلغ الرعاة السلطات أنهم قاموا بعزل الأحصنة.

وقال نائب حاكم منطقة "يسيلسكي" ألكسندر كرافتشوك، بعد فحص الأحصنة من قبل الأطباء البيطريين إن المرض هو نزلة برد، مع ذلك فإن الأخصائيين يواجهون، حسب الصحفيين، لأول مرة مثل هذا المرض.

وتفيد التقارير بأن عينات أخذت من الحيوانات المريضة لإجراء دراسات مختبرية، ومن المقرر أن تكون جاهزة في غضون أسبوعين. وفي القرى التي تمرض فيها الأحصنة، حُظر مؤقتا ذبح الماشية وبيع اللحوم.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن كازاخستان توجد فيها مختبرات بيولوجية أمريكية. ومن المعلوم أنه ينشأ في الوقت الراهن مختبر أمريكي جديد بدرجة الحماية الرابعة (القصوى).

بينما يشكو المزارعون منذ مطلع العام الجاري من تفشي مرض غير معروف، تنفق منه الماشية في بعض الأحيان.

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