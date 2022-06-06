فيديو يوثق قيام طفل أميركي بعملية سطو مسلح

المصدر: موقع الامارات اليوم

تداولت وسائل إعلام عالمية مقطع فيديو لكاميرات المراقبة يوثق قيام طفل أمريكي بعملية سطوا مسلح على محطة وقود في ولاية ميشيغان.

وقالت صحيفة "ديلي ميل": إن الفيديو يظهر لحظة مرعبة لصبي يبلغ من العمر 12 عاما يسرق محطة وقود، حيث صوب الطفل مسدس جده تجاه موظفة الخزينة وأطلق طلقة تحذيرية بعد أن سألته "هل أنت جاد؟". ثم أخرجت ظرفا به مال من الخزينة وسلمته بسرعة إلى الطفل، ليغادر الطفل بهدوء وكأن شيئا لم يحدث.

وأفادت الصحيفة أنه تم القبض على الصبي من قبل رجال الشرطة بعد دقائق من السرقة، ووجهت رئيسة شرطة هارتفورد إليه تهمة السطو المسلح وإطلاق النار.

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