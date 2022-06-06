المغرب: إعفاء الناشرين في «معرض الكتاب» من رسوم الإيجار

المصدر: الرباط - رويترز

قال اتحاد الناشرين العرب إن وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب والقائمين على إدارة الدورة الـ27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب استجابوا إلى طلب إعفاء الناشرين من رسوم الإيجار. وأضاف أنه كان على تواصل مع إدارة المعرض منذ فترة وتقدم بعدة مطالب من بينها «إعفاء الناشرين العرب من رسوم إيجار الأجنحة»، مؤكداً في بيان أن القرار «يساعد الناشر العربي على استمرارية نشاطه في صناعته» مشيراً إلى أن العاملين في صناعة النشر العربية «يمرون بظروف عصيبة مالياً ومهنياً جراء جائحة كورونا». وانطلق المعرض بالرباط في الثاني من يونيو الجاري بمشاركة 712 ناشراً من 55 دولة ويستمر حتى 12 الجاري. ويقام المعرض بعد غياب عامين بسبب الظروف الوبائية العالمية في العاصمة المغربية لأول مرة بعدما ظل طوال السنوات الماضية في الدار البيضاء.

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