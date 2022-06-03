الكويت..وفاة 3 أطفال أشقاء غرقا في حادثة مأساوي

المصدر: موقع الامارات اليوم

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام، بالكويت، أن ثلاثة أطفال أشقاء لقوا مصرعهم غرقاً صباح اليوم الجمعة، في حادثة مأساوية بشاطئ أنجفة.

وأوضحت الإدارة بأن بلاغ ورد إلى إدارة العمليات المركزية يفيد بفقدان ثلاثة أطفال مواطنين، كانوا يلعبون في الشاطئ وهم ولد بعمر 7 سنوات وطفلة بعمر 10 سنوات وأخرى بعمر 12 سنة، وفق صحيفة «القبس».

وعلى إثره تم توجيه زوارق إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري من مركز السالمية، وقاموا بالبحث عنهم وعثروا عليهم متوفين غرقاً، وقد تم انتشالهم وتسليمهم للأدلة الجنائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news