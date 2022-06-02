تسريحة شعر أسد تثير إعجاب الزوار.. وحديقة الحيوانات توضح كيف أصبح كعارضة أزياء !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

جذبت تسريحة شعر متميزة لأسد يدعى "هانغ هانغ" الجمهور في حديقة حيوان قوانغتشو في الصين، مما دفع زوار الحديقة للتهافت عليها فقط لالتقاط الصور له.

ولاقت تسريحة شعر "هانغ هانغ"، وصوره المنتشرة مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي رواجا كبيرا،

وفيما اشتكى بعض الزوار من أن الموظفين أفسدوا مظهر الأسد وأصبح غريبا بهذه التسريحة، أصر القائمون على الرعاية بالحديقة أن مظهر الأسد كان بسبب الرطوبة وانهم لم يتدخلوا في تسريحة شعره.

وقال متحدث باسم حديقة الحيوان: "تصفيفة الشعر كانت سحر الطبيعة البحتة، لن نجرؤ على قص شعر الأسد. لقد بدا وكأنه عارضة أزياء شقراء بسبب الرطوبة العالية في قوانغتشو".

وأضاف: "إنه أجمل فتى هنا الآن، وسيأتي المزيد من الناس لرؤيته".

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