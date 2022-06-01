الكويت.. ضبط طبيبة عربية مزيفة وإحالتها إلى النيابة

المصدر: موقع الامارات اليوم

ضبطت الجهات المختصة في الكويت وافدة من جنسية عربية تمارس الطب مثل «إجراءات تجميل البشرة والتخسيس وأمراض النساء والولادة والحجامة» دون ترخيص في عيادة غير مرخصة في مبنى سكني بمحافظة الأحمدي.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية في وزارة الصحة د.فاطمة النجار لصحيفة " الرأي"، إن إدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة قد تلقت بلاغاً من مواطنة زارت الوافدة على إثر تلقيها لرسائل في «واتساب» تعلن فيها عن قيامها بإجراءات طبية؛ حيث لاحظت بدورها وقوع العيادة في مبنى سكني ووجود كميات من المكملات الغذائية والأدوية والأجهزة ملقاة على الأرض، فضلا عن تسعيرها لها بأسعار مبالغ فيها، ورفض الوافدة كتابة أي تقارير طبية وتصدير أي أختام.

وبينت د.النجار أنه بعد تقديم البلاغ، نسقت ادارة التراخيص الصحية مع إدارة تفتيش الأدوية في الوزارة والمباحث الجنائية والقوى العاملة، وتوجهت اللجنة الى الموقع المذكور في البلاغ وضبطت الوافدة، التي تبين أنها لا تحمل أي ترخيص لمزاولة المهنة ما يعد مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة، إضافة إلى أن المكان الذي كانت فيه غير مرخص لأن يكون منشأه طبية، علاوة على وجود مكملات غذائية وادوية واجهزة طبية غير مرخصة وإعلانات مخالفة.

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