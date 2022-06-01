المؤبد لسعيد حظ اميركي..فاز بـ 10 ملايين دولار وقتل عشيقته

المصدر: موقع الامارات اليوم

حُكم على سعيد الحظ الاميركي مايكل تود هيل، الفائز بـ 10 ملايين دولار في اليانصيب ، بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى بسبب إطلاقه النار على عشيقته التي تصغره بـ 25 عاما، والتي تعرف عليها بعد حصوله على هذه الثروة غير المتوقعه، رغم انه متزوج.

وأدين ساكن ليلاند البالغ من العمر 54 عامًا بإطلاق النار على عشيقته البالغة من العمر 23 عامًا كيونا جراهام بعد الإبلاغ عن فقدها في 20 يوليو 2020، حيث تم العثور عليها أخيرًا قرب فندق مصابة بعيار ناري في الرأس.

واعترف هيل في النهاية بإطلاق النار، مشيرًا إلى أن صديقته كانت تراسل عبر هاتفها رجلا آخر، وكشف المدعون عن لقطات مراقبة تظهر أن الاثنين كانا الوحيدان في غرفة الفندق في ذلك الوقت.

وفاز هيل بمبلغ 10 ملايين دولار في اليانصيب المحلي . واختار أن يأخذ إلى المنزل مبلغًا إجماليًا قدره 6 ملايين دولار. وذكرت وسائل إعلام أنه عاد إلى المتجر وقتها وأعطى 2000 دولار للمرأة التي باعت له التذكرة. بحسب موقع "كومبلكس".

وخلال حمى الاحتفال بربح هذا المبلغ الضخم أعرب هيل عن رغبته في استخدام الأموال للاستثمار في أعمال التصميم التعليمي لزوجته، إلا أنه بعد ثلاث سنوات من ذلك، دخل السجن لما تبقى من حياته بسبب قتله عشيقته التي تصغره بخمسة وعشرين عاما، بدافع الغيرة والشك.

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