"نايكي" تحتفظ بالصدارة.. أغلى 10 علامات تجارية للملابس في العالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

احتفظت Nike بصدارتها للعلامات التجارية للملابس الأكثر قيمة في العالم، مع ارتفاع قيمة علامتها بنسبة 9٪ لتصل إلى 33.2 مليار دولار أميركي، مُتفوقة على ماركات الملابس الرياضية الأخرى، مثل أديداس التي تمكنت من رفع علامتها بنسبة 2٪ فقط لتصل إلى 14.6 مليار دولار أميركي.

أصدرت شركة براند فاينانس، الرائدة في مجال تقييم العلامات التجارية في العالم تقريرها السنوي عن أغلى وأقوى ماركات الملابس لعام 2022.

تسببت جائحة كورونا في خفض قيمة العلامات التجارية لبعض ماركات الأزياء الشهيرة، مثل زارا، التي انخفضت قيمة علامتها التجارية بنسبة 1٪ لتصل إلى 13.0 مليار دولار أميركي ويونيكلو التي واجهت انخفاضًا كبيرًا في علامتها التجارية بنسبة 26٪ لتصل الى 9.6 مليارلت دولار أميركي.

في حين أن بدء التعافي من فيروس كورونا أدى الى ارتفاع في قيمة بعض العلامات التجارية للماركات الفاخرة، كما لوي فيتون التي ارتفعت قيمة علامتها بنسبة 58٪ لتصل إلى 23.4 مليار دولار أميركي، أما غوتشي فقد وصلت نسبة ارتفاع علامتها التجارية إلى 16٪ لتصل إلى 18.1 مليار دولار أميركي وتمكنت اتش آند أم من تحقيق ارتفاع في قيمة علامتها بنسبة 3٪ لتصل الى 12.7 مليار أميركي واستطاعت شانيل من أن تحقق ارتفاعًا في قيمة علامتها بنسبة 15٪ لتصل إلى 15.3 مليار دولار أميركي. أما هيرميس وصل ارتفاع قيمة علامتها إلى 16٪ لتصل الى 13.5 مليار دولار أميركي.

أصدرت غلوبال براند الإحصاءات لهذه السنة وهي في عامها السادس عشر على التوالي في إجراء الدراسات والأبحاث للعلامات التجارية في أكثر من 5000 علامة تجارية و 36 دولة و 29 قطاعاً تجارياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news