وريثة عرش هولندا تلتحق بالجامعة

المصدر: أمستردام - رويترز

قالت الإدارة الإعلامية للعائلة المالكة الهولندية، أمس، إن وريثة العرش الأميرة أماليا ستلتحق للدراسة بجامعة أمستردام العام المقبل، وناشدت باحترام خصوصيتها خلال فترة وجودها في الحرم الجامعي. وذكرت الإدارة أن الابنة الكبرى للملك فيليم ألكسندر، ولقبها الرسمي أميرة أورانج، ستبدأ دراستها في السياسة والاقتصاد في سبتمبر 2023 وستعيش في مسكن مستأجر مشترك مع العديد من الطلبة الآخرين. وبدأت الأميرة أماليا، التي عملت نادلة بدوام جزئي خلال سنوات دراستها، في تولي بعض الواجبات الملكية في عام 2021 بعد بلوغها الـ18.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news