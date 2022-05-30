الكويت تصرف 3 دجاجات مجمدة لكل مواطن شهريا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدر وزير التجارة الكويتي فهد الشريعان قراراً بزيادة حصة المواطن في التموين من الدجاج المجمد بواقع 50 % وحسب القرار سيتم زيادة 3 كيلو شهرياً بدلاً من 2 كيلو كان يحصل عليها المواطن في السابق.

وبحسب صحيفة النهار الكويتية جاء هذا القرار للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن الكويتي في ظل النقص الحاد بالدجاج في الأسواق.

وفي التفاصيل أنه وضمن الخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة الكويتية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ولمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن عالمياً، أصدر وزير التجارة قراراً بزيادة حصة المواطن في التموين من الدجاج المجمد بواقع 50 %. وحسب القرار سيتم زيادة حصة المواطن في التموين من الدجاج المجمد إلى 3 كيلو شهرياً، بدلاً من 2 كيلو كان يحصل عليها في الوقت الحالي. وأكدت وزارة التجارة الكويتية في بيان لها امس، أن «مخزون السلع الغذائية الأساسية مطمئن وفي أعلى مستوياته بفضل الجهود التي تبذلها الدولة».

ودعت المواطنين والمقيمين، إلى عدم التجاوب أو مجاراة أو إعادة بث ما يتم الإعلان عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع تحث على تخزين السلع الغذائية، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية.

وأكدت أن جميع أجهزة الدولة المعنية تقوم بدورها لضمان توافر السلع وعدم انقطاعها، و«على المستهلك أن يطمئن وأن يأخذ ما يكفيه دون هلع».



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