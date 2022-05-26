سحلية في مشروب بارد.. فيديو مقزز يغلق مطعماً شهيراً في "أحمد أباد"

المصدر: إعداد: سمير سعيد

تم إغلاق أحد فروع سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة في مدينة أحمد أباد الهندية من قبل بلدية المدينة بعد العثور على سحلية نافقة في مشروب أحد العملاء.

ووفقاً للصحافة الهندية التي تناولت الواقعة بشكل واسع، بدأت الحادثة عندما وجد أحد عملاء المطعم سحلية نافقة في المشروب المصاحب للوجبة، فاشتكى لمدير الفرع، الذي بدوره قابل الشكوى بسخرية.

وقال عميل المطعم بهارجافا جوشي، الذي نشر مقطع فيديو للواقعة، إنه عثر على السحلية في مشروبه في أحد فروع ماكدونالدز، فأخبر مدير المطعم بما حدث، فما كان من المدير إلا أن ابتسم ساخراً ووعد بأن يتحقق من كاميرات المراقبة، إلا أنه لم يعد، وكأن شيئاً لم يحدث.

وأضاف عميل المطعم أنه عندما ضغط على إدارة المطعم عرضوا عليه إعادة ثمن الوجبة.

وبعد تداول الفيديو عبر موقع "تويتر"، الذي جذب انتباه مستخدمي الإنترنت وكذلك المسؤولين في المدينة، تحققت بلدية المدينة من الأمر وقامت بإغلاق المطعم، وأخذوا عينة من المشروب وأرسلوها إلى مختبر الصحة العامة.

كما أصدرت ماكدونالدز بيانًا رسميًا قالت فيه إنها تقدر النظافة في منافذ بيعها.

"في ماكدونالدز، نحن ملتزمون بضمان سلامة ونظافة جميع عملائنا. تعد الجودة والخدمة والنظافة والقيمة في صميم عملياتنا التجارية. علاوة على ذلك، كجزء من برنامج الضمان الذهبي، قمنا بتنفيذ 42 إجراءً صارماً من إجراءات السلامة وبروتوكولات النظافة في جميع مطاعم ماكدونالدز لدينا، والتي تتضمن عمليات صارمة للتنظيف والتعقيم للمطبخ والمطاعم بشكل منتظم. نحن نبحث في هذا الحادث الذي يُزعم أنه وقع في منفذ أحمد آباد. نقوم بالتحقق من الواقعة، ونتعاون مع السلطات".

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