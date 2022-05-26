وفاة مصري حزناً بعد رؤيته جثمان ابنه في ثلاجة الموتى

المصدر: موقع الإمارات اليوم

واقعة مأساوية شهدتها قرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية في دلتا مصر، أول من أمس، عقب وفاة أب ونجله في يوم واحد لا يفصل بينهما سوى نصف ساعة، وتم تشييع جثماني الأب ونجله اللذين تعلقا ببعضهما البعض، ولحق الأب بابنه عقب وفاة الثاني غريقا أثناء استحمامه بالترعة وكانت وفاة الأب حزنا عليه بعد رؤيته لجثمانه بالمستشفى.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس بورود بلاغ بغرق طفل في مياه الترعة المارة بقرية ميت طريف التابعة للمركز.

انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتبين أن الطفل الغريق عمره، 14 سنة، وأكد شهود عيان أنه غرق أثناء استحمامه في المياه مع أقرانه ولعدم إجادته السباحة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي من انتشال الجثة وتم نقلها لمستشفى دكرنس العام وعقب وصول الأب البالغ من العمر 40 سنة، للمستشفى وفور رؤيته لجثمان نجله في ثلاجة الموتى سقط مغشيا عليه ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه، حيث لفظ أنفاسه في لحظات، وبالفحص تبين وفاته بـ سكتة قلبية حزنا على فقدان نجله.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثمانين لعدم وجود شبهة جنائية.

وشعر أهالي القرية بالصدمة والحزن من الحادث وفاة الأب بعد نجله بنصف ساعة فقط، وتم نقل الجثامين في سيارة إسعاف للقرية وسط انهيار أسرة الفقيدين وجميع أهالي القرية.

وشيع الأهالي جثمان الأب ونجله في نعشين منفصلين إلى مثواهما الأخير بمقابر الأسرة بالقرية في جنازة مهيبة انهار فيها بكاء الرجال والنساء.

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