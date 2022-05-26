تجربة «كاوست» على شاشة «ناشيونال جيوغرافيك»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تسلّط قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الضوء على جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» في السعودية، ضمن السلسلة الوثائقية الجديدة «السعي إلى المعرفة»، التي تتألف من أربعة أجزاء. وستبثّ السلسلة كل أربعاء، بداية من مطلع يونيو المقبل. ويلقي الجزء الأول بعنوان «طاقة المستقبل» الضوء على الجهود الحثيثة، التي يبذلها فريق من الباحثين في «كاوست»، في سبيل مواجهة تحديات التغير المناخي. أما الثاني وعنوانه «استكشاف البحر الأحمر»، فسيستعرض أدقّ التفاصيل المرتبطة بمشروعات مدّ الإنترنت تحت الماء. وتحت عنوان «تحدي إطعام 10 مليارات نسمة» يستعرض الجزء الثالث التقدم الملحوظ، الذي يحققه فريق «كاوست» في سبيل البحث عن أفضل الطرق لإطعام العدد المتزايد من السكان يوماً بعد يوم. أما الجزء الرابع، فيحمل عنوان «صنّاع الفَرْق».

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