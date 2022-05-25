يكسرون الزجاج ويسرقون محتوياتها.. سقوط لصوص السيارات في سورية

المصدر: حلب - متابعات

قالت وزارة الداخلية السورية في بيان لها، إنه نتيجة للجهود المبذولة في مكافحة الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها، ومن خلال متابعة الوحدات الشرطية بحلب لظاهرة كسر زجاج السيارات تمكن قسم شرطة الشهباء من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يقومون بكسر زجاج السيارات وسرقة محتوياتها.

وأوضح البيان أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بكسر زجاج أكثر من عشرين سيارة مركونة في الشارع العام ضمن أحياء المدينة وسرقة محتوياتها من مبالغ مالية وأجهزة خليوية وغيرها، وقد عثر بحوزتهم على مسدس حربي وموس كباس.

وأشار البيان إلى أنه تم استرداد أربعة أجهزة خليوية مسروقة ومبلغ مالي قدره (780.000) سبعمائة وثمانين ألف ليرة سورية، ونظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء.

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