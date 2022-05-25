السويد توصي بجرعة خامسة من لقاح «كورونا»

المصدر: ستوكهولم - د.ب.أ

قالت وزيرة الصحة السويدية لينا هالينجرين، في ستوكهولم أمس، إن بلادها ستوصي بتلقي جرعة خامسة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الخريف لمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً، أو لمن يعد معرضاً لخطر كبير. وأكدت هالينجرين أن «الوباء لم ينتهِ». وشددت على أهمية الحصول على اللقاح. وأشارت إلى أن كل البالغين يمكن أن يحصلوا على جرعة رابعة إذا أرادوا ذلك. ويمكن أن يشمل هؤلاء من هم في الستينات، أو من يعيشون مع أشخاص معرضين للإصابة.

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