لجأ إلى حل عجيب بعد أن فقد الامل في الحصول على عضلات

المصدر: موقع الامارات اليوم

لجأ شاب بريطاني إلى حل عجيب بعد أن فقد أمله في الحصول على عضلات بارزة وخاصة في منطقة البطن رغم مارسته التمارين الرياضية لفترة طويلة.

وبعد أن فقد الشاب الأمل في الحصول على عضلات بطن مشدودة، قرر اللجوء لوسيلة أسرع وأسهل، حيث قام برسم عضلاته المفضلة بالاعتماد على فنان وشوم محترف.

وانتشرت القصة، حين قام فنان الوشم دين غنثر بمشاركة قصة الشاب مجهول الهوية على منصة TikTok، فصوره في صالة التمارين، ومن بعدها بالوشم الذي يغطي نصف واجهة جسده العلوية تقريبا.

ونقل غنثر عن الشاب سعادته بالنتائج، ولا سيما أنه طلب رسما مشابها تماما لرجل مفتول العضلات وحظي به، وإن بالمادة الحبرية. وحصل الفيديو على المنصة الاجتماعية على أكثر من 500 ألف مشاهدة في زمن قياسي. بحسب صحيفة «ذا سن».

واستغرقت هذه المهمة يومين فقط، لكن الفنان كشف أن زبونه كان يريد التراجع بعد ساعة واحدة فقط من الجلسة الأولى في اليوم الأول، لكن الفنان أقنعه، أن المهمة يجب إكمالها.

ولم يستطع الناس على TikTok تصديق ما كانوا يرونه. وكتب أحد الأشخاص: «من فضلك قل لي هذه مزحة؟»

وقال آخر: «يجب أن يكون هذا أتعس شيء رأيته في حياتي» وأضاف ثالث: «التفاصيل في الوشم مذهلة! سأعطيك ذلك لكنه (أي الشاب) سيندم على ذلك.»

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