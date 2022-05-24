تعرف إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بتجلط الدم

المصدر: ترجمة : آمنة القحطاني

أشارت دراسة جديدة أن الرجال المصابون بسرطان البروستاتا هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بجلطات الدم .

وجد الباحثون أن الرجال المصابين بسرطان البروستاتا لديهم خطر أعلى بنسبة 50٪ للإصابة بجلطة دموية قاتلة محتملة.

وأشارت الدراسات أن ما يقرب من 3000 رجل مصاب بسرطان البروستاتا أصيبوا بجلطة دموية مقارنة ب 10000 رجل لم تكن لديهم هذه الحالة.

وتم تشخيص المصابين بسرطان البروستاتا الذين أصيبوا بجلطة دموية بعد 2.5 سنة من تشخيصهم ، في المتوسط في حين أن أولئك الذين لا يعانون من سرطان البروستاتا أصيبوا بعد 2.9 سنة من بدء فترة الدراسة.

خطر الإصابة

وكتب الباحثون، من ألمانيا والسويد: "كان لدى الرجال السويديين المصابين بسرطان البروستاتا خطر متزايد بنسبة 50٪ للإصابة ب VTE خلال السنوات الخمس التي تلت تشخيص إصابتهم بالسرطان مقارنة بالرجال المتطابقين الخاليين من سرطان البروستاتا.

ووفقاً ل"الاندبندنت" فإنه يمكن أن تهدد جلطات الدم الحياة في حال عدم الحصول على علاج طبي فوري.

الأعراض

وتشمل الأعراض ألم الخفقان أو التشنج والتورم والاحمرار والدفء في الساق أو الذراع أو ضيق التنفس المفاجئ وألم حاد في الصدر ، والذي قد يكون أسوأ مع تناول التنفس ، والسعال أو السعال الدموي.

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