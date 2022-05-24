مسرحيّة «زيتورا» تجتذب الصغار والكبار

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شهد اليوم الختامي لفعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، في دورته الـ13، الذي عقد في مركز إكسبو الشارقة، عرض مسرحيّة «زيتورا»، التي تروي بقالب خيالي قصة مملكة «زيتورا» الخيالية، وملكها الذي يكسر الأعراف والتقاليد بحبه لفتاة من عامة الشعب، ما يعرضه لغضب كبيرة المملكة، جدته دادا. ولاقت المسرحيّة إقبالاً لافتاً من الأطفال، من مختلف الفئات العمرية، والعائلات، الذين تفاعلوا مع الاستعراضات المميزة التي أداها الفنانون على المسرح، ومن أبرز أبطال العمل: هنادي الكندري، ليالي دهراب، وديمة أحمد، إيمان فيصل، هبة الدري، فتات سلطان، محمد الحداد، أحمد النجار، حسن عبدال، والزين بوراشد. وتعدّ المسرحيّة من أحدث ما أنتجه المسرح الكويتي، وتميّزت بالجمع بين التمثيل والاستعراض. والمسرحية من تأليف جاسم الجلاهمة، وإخراج شملان النصار.

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