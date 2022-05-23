اعتبارا من اليوم .. روسيا بلا «ستاربكس»

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلنت شركة المقاهي الأمريكية العملاقة «ستاربكس»، اليوم الاثنين قرارها بالخروج نهائيًا من السوق الروسية.

ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة بلومبورغ، فإن "ستارباكس" أكدت إنهاء وجود العلامة التجارية في البلاد بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال البيان: «اتخذت شركة ستاربكس قرارًا بالخروج ولم يعد لعلامتها التجارية وجود في السوق الروسية».

لكن بيان الشركة الأميركية أكد على استمرار دعمها لموظفيها داخل روسيا، قائلا: «سنستمر في دعم ما يقرب من 2000 من شركاء المئزر الأخضر في روسيا، بما في ذلك الدفع لمدة ستة أشهر ومساعدة الشركاء للانتقال إلى فرص جديدة خارج ستاربكس».

وكانت ستاربكس قد أوقفت جميع العمليات التجارية في روسيا، بما في ذلك وقف شحنات جميع منتجات الشركة، في إطار تعاطيها مع عملية موسكو الخاصة في أوكرانيا.

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