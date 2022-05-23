غرامة 400 ألف ريال على سعوديتين من مشاهير «سناب شات»

المصدر:
  • موقع الامارات اليوم
التاريخ:

فرضت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، اليو م الاثنين، غرامة مالية على مواطنتين بسبب نشرهما فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن الهيئة فرضت غرامة 400 ألف ريال على المواطنتين بسبب إسائتهما لإحدى الدول، الأمر الذي استوجب العقوبة حسبما تنص عليه الضوابط الإعلامية.

وذكرت مصادر «الإخبارية»، أن المواطنتين من مشاهير موقع «سناب شات»، وقامتا بنشر فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول.

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