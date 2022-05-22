نيويورك تسجل أول حالة إصابة بـ "جدري القرود"

المصدر: نيويورك - د ب أ

أكدت السلطات في ولاية نيويورك الأميركية اليوم السبت تسجيل إصابة بـ "جدري القرود"، وذكر موقع أكسيوس، أن هذه هي أول إصابة في الولاية والثانية في الولايات المتحدة خلال هذا العام.

وفي سياق متصل، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك حوالي 80 حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود و50 حالة أخرى قيد الفحص والتحقق في 11 دول.

وأكدت السلطات في استراليا وفرنسا وألمانيا اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس جدري القرود أول أمس الجمعة، حيث يواصل المرض النادر عادة الظهور في عدد متنام من الدول حول العالم.

وأعلنت وزارة الصحة بولاية فيكتوريا الاسترالية أن الإصابة المؤكدة بفيروس جدري القرود تعود لشخص في الثلاثينيات من العمر عاد لتوه من بريطانيا، مضيفة أن هذا الشخص تم عزله بعيدا.

وذكرت السلطات الصحية بولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية أنها حددت حالة "محتملة" للإصابة بجدري القرود لدى رجل أربعيني والذي عاد إلى أستراليا من أوروبا مؤخرا.

وسجلت ألمانيا أول إصابة لديها بجدري القرود. وأعلنت الخدمة الطبية للجيش الألماني أن معهد الجيش للأحياء الدقيقة في ميونخ رصد بشكل قاطع تغيرات جلدية مميزة للفيروس لدى مريض.

ورصدت فرنسا حالة إصابة بجدري القرود. وذكرت سلطات الصحة الوطنية أن رجلا /29 عاما/ في منطقة "باريس الكبرى" أصيب بفيروس جدري القرود، بدون السفر إلى دولة ينتشر فيها الفيروس.

وإضافة إلى فرنسا، تم حتى الآن رصد حالات إصابة بجدري القرود في بلجيكا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال واستراليا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن جدري القرود ظهر بشكل متكرر في نيجيريا في السنوات الأخيرة. ومنذ عام 2017، كان هناك إجمالي 558 حالة مشتبها بها هناك. من بين تلك الحالات، 241 حالة مؤكدة وثماني حالات وفاة.

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