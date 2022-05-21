رجل يقتل زوجته بالسكين أمام أطفالها ويسرق أموالها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق توك توك، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية، حيث تركت مسكن الزوجية واقامت بمسكن أسرتها، ورفضت العودة مرة أخرى، مما دقعه للاعتداء عليها بسكين أمام أطفالهم.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة.

"قتلها أمام بناتها"، بهذه الكلمات تحدثت شقيقة قتيلة المنيب بالجيزة - مصر، عن مقتل أختها على يد زوجها، بعدما هاجمها بسكين وتخلص منها في مشهد قاس وصادم.

وقالت شقيقة القتيلة في حديثها: "المتهم حول حياة أختي لجحيم، بسبب تعديه عليها بالضرب باستمرار، لكنها تحملت ما لم يتحمله الجبال من أجل مستقبل بناتها، حيث كانت تعمل ليل نهار ويستولي على أموالها للسهر بها على المقاهي وتعاطي المخدرات، وفي النهاية قتلها".

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب رفض الزوجة العودة لمسكن الزوجية بعد أن تركته وأقامت لدى أسرتها، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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