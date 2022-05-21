النيابة المصرية : قاتل الكاهن أرسانيوس متزن عقليا وجريمته مقصودة

المصدر: موقع الامارات اليوم

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، إلى مرافعة النيابة العامة بقضية مقتل الكاهن أرسانيوس وديد، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بإحالة أوراق المتهم في القضية لـ فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وقال المستشار أحمد أسامة عاكف، وكيل نيابة المنتزه الكلية، ممثل النيابة امام المحكمة، إن المتهم أُثبتت سلامة قواه العقلية وتم إعداد تقرير رسمي، كما أن النيابة أكدت أنه متزن نفسيا أثناء التحقيقات، وأزهق روح الكاهن أرسانيوس وديد، قاصدا إزهاق روحه وليس مهتز نفسيا كما يدعي.

وأكدت النيابة العامة، أن المتهم كان مُنضما لجماعة متطرفة وأثناء خروج الكاهن من الشاطئ، رفقة مجموعة من الشباب، اختاره من بين الموجودين بسبب زيه الديني، حيث ثبت أن للمتهم ميول عدائية للمسيحيين، وطعن القمص أرسانيوس وديد عدة طعنات، وأزهق روحه مما يثبت حالة سبق الإصرار والترصد.

وأوضح المستشار أحمد أسامة عاكف، ممثل النيابة العامة، أنّ النيابة لم تر أنّ الدفاع على حق، حيث ثبت أنّ المتهم متزن ويعي جيدًا ما يفعل، ولا علاقه لحالته النفسية بجريمة القتل، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية. بحسب" القاهرة 24".

واختتم ممثل النيابة مرافعته في محاكمة مقتل كاهن الإسكندرية: لا شفيع مع المتهم مع سوء فعله أي شئ.. ولو من باب تخفيف العقاب أبعدوه وأقصوه عن مجتمعنا، حتى لا يتذرع أحد بأن هذا البلد الآمن به فتنة طائفية أو عنصرية.

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