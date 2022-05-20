مصر.. «مستريحو» أسوان استولوا على نصف مليار جنيه

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشفت النيابة العامة في مصر أن التحقيقات في ثمانٍ وعشرين قضية بأسوان متَّهم فيها 37 متهمًا بتلقي أموالًا وسيارات و ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل توظيفها واستثمارها، انهم استولوا على أكثر من 450 مليون جينيه مصري، و استمعت النيابة العامة حتى تاريخه إلى شهادة 829 ضحية، وأمرت بحبس (17) متهمًا، وضبط وإحضار المتهمينَ الآخرينَ الهاربين.

كما تتخذ النيابة العامة إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقد عاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع أربعمائة وسبع وأربعين رأسَ ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنيِّ تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر، حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فضلًا عن إيداع 16 قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها.

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