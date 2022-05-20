تايلور سويفت.. بدرجة دكتوراه فخرية

المصدر: نيويورك - رويترز

منحت جامعة نيويورك، أول من أمس، المغنية تايلور سويفت الدكتوراه الفخرية، قبل أن تلقي كلمة طمأنت فيها الخريجين الجدد على أن «كل شيء سيكون على ما يرام»، مستلهمة روح أغنيتها الحديثة التي حققت نجاحاً كبيراً «شيك إت أوف».

وحثت سويفت (32 عاماً) الطلبة على الاستغلال الأمثل للخيارات المتاحة أمامهم. وقالت «الحياة يمكن أن تكون ثقيلة، خصوصاً إذا حاولت أن تحملها كلها دفعة واحدة... يمكنك أن تختار ما الذي يتسع له وقتك وحياتك».

وارتدت سويفت الرداء الجامعي بنفسجي اللون، وقبعة التخرج السوداء الشهيرة، أثناء حضورها حفل التخرج في استاد اليانكي.

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