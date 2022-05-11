أطلق النار على والدته بسبب جهاز تحكم «Xbox»

المصدر: موقع الامارات اليوم

احتجزت الشرطة شابا «22 عاما» من ولاية كنتاكي بعد قيامه بإطلاق النار على والدته ببندقية من عيار 22.

وقال مكتب شريف مقاطعة واين في بيان صحافي، أنه تم القبض على الشاب جاكوب سمول من مونتايسلو واتهم بمحاولة القتل والعنف المنزلي والفساد الإجرامي من الدرجة الثانية.

وذكر البيان أن الشاب البالغ من العمر 22 عامًا فتح النار عمدا على والدته وامرأة أخرى أثناء مغادرتهم منزلهم في طريق جراير ريدج. بحسب موقع " كوميكس".

واستسلم الشاب سريعا حين وصلت الشرطة مستجيبة لنداء استغاثة من أهالي المنطقة. وفي اعترافاته قال الشاب أنه تجادل لفظيا مع والدته حول جهاز تحكم لعبة Xbox الذي اشتره لها كهدية في عيد الأم" والذي صادف الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما ورد في البيان.

وكشف المتهم سمول أنه جلب بندقية وتبع والدته والمرأة الأخرى، اللذان لم يتم التعرف على أي منهما في البيان الصحافي، إلى سيارتهما حيث فتح النار وأصاب والدته.

وأسعفت الأم إلى مستشفى مقاطعة واين قبل نقلها إلى مستشفى جامعة كنتاكي لتلقي علاج إضافي، حيث لا تزال حالتها غير معروفة.

ولم يكشف البيان عن سبب الجدل الذي قاد لهذه النهاية المأساوية لعيد الأم.

أما المتهم سمول فتم احتجازه في مركز احتجاز مقاطعة واي بانتظار تقديمه للمحاكمة.

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