ذعر على متن رحلة جوية قبيل الاقلاع بعد تبادل مشاهد مرعبة لتحطم طائرة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعتقلت إسرائيل، الثلاثاء، تسعة أشخاص بعد تبادلهم عبر هواتفهم النقالة مع مسافرين آخرين صورا لتحطم طائرة متسببين بحالة من الذعر وتأخير الرحلة التي كانت متوجهة إلى اسطنبول.

وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن الحادثة وقعت قبيل وقت قصير من موعد إقلاع طائرة ركاب تابعة لشركة "أناضول جيت" من مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية.

وبحسب الشرطة فإنها "تشتبه بقيام الأشخاص التسعة بتبادل صور ومقاطع فيديو لكارثة جوية عندما كانوا على متن الطائرة ما تسبب بحالة ذعر".

وأشار البيان إلى "استجواب التسعة المشتبه بهم من قبل الشرطة"، مؤكدة أن الحادثة ترتقي إلى "تهديد إرهابي".

وأفادت هيئة المطارات بأنه تم إنزال المشتبه بهم من الطائرة قبيل مغادرتها بعد تأخير استمر أربع ساعات.

وبحسب المتحدث باسم الهيئة عوفر ليفلر فإن المشتبه بهم "استخدموا برنامج شركة آبل (إير دروب) الذي يسمح لهم بمشاركة الصور عبر الهواتف المحيطة".

وتختص شركة آبل بميزة "إير دروب" التي تسمح لمستخدمي أجهزة أيفون بمشاركة الملفات لاسلكيا مع الأشخاص القريبين.

وتأتي حادثة الثلاثاء بعد أخرى مشابهة وقعت في المطار نفسه قبل أسابيع.

فقد عثر أمن المطار في 28 أبريل على قذيفة غير منفجرة كانت بين أمتعة عائلة أميركية حصلت عليها كهدية تذكارية أثناء إجازة قضتها في إسرائيل.

وتسببت الحادثة حينها بحالة من الذعر في صفوف المسافرين الذين تواجدوا في قاعة المغادرة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المسافرين وهم يركضون في جميع الاتجاهات للاختباء، قبل أن يسمح للعائلة بالصعود إلى الطائرة.

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