عروس تطرح عريسها ارضا في حفل الزفاف «فيديو»

المصدر: موقع الامارات اليوم

طرحت عروس تركية حاصلة على الحزام الاسود في رياضة الجودو، عريسها ارضا امام ضيوف حفلهما الذي استقطب الكثير من وسائل الاعلام.

وفي حركة اسعراضية، دخل العروسان التركيان حاصلان على الحزام الأسود في لعبة الجودو إلى حفل زفافهما يرتديان ملابس الجودو، فوق ملابس الزفاف قبل أن يقوما بمباراة استعراضية قبل الزفاف، حيث أقدمت العروس على طرح ‏العريس أرضا في 4 حركات متنوعة، فبل أن يوقعا على عقد الزواج.

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