نجم إيرلندي يغني لأجل السلام في أوكرانيا

المصدر: كييف ■ أ.ف.ب

أشاد نجم موسيقى الروك الإيرلندي بونو بكفاح أوكرانيا في سبيل «الحرية» خلال عرض أحياه في محطة مترو بوسط كييف، أول من أمس، حيث أطلق قائد فرقة «يو تو» أغانيه «من أجل السلام».

وأدى مغني الروك الأيقوني (61 عاماً) عدداً من أغاني الفرقة كـ«سانداي بلادي سانداي» و«ديزاير» و«ويذ أور ويذاوت يو» في عرض قدّمه في إحدى محطات المترو في كييف.

وقال بونو أمام الحاضرين: «أنتم الأوكرانيون لا تقاتلون من أجل حريتكم فقط، بل من أجلنا جميعاً.. نحن من نحب الحرية». وذكّر المغني كذلك بالنزاع السابق بين إيرلندا التي تنتمي إليها الفرقة وإنجلترا التي تفوقها قوة. وأضاف بونو: «نصلي من أجل أن تحصلوا قريباً على جزء من هذا السلام».

وجاء الظهور المفاجئ لبونو، وهو ناشط في المجال الإنساني منذ مدة طويلة غالباً ما يرفع صوته في قضايا عدة من بينها الفقر والإيدز، مع انطلاق صفارات الإنذار في كييف واحتدام القتال في شرق البلاد.

ورافق عازف الغيتار في فرقة «يو تو» ذي إدج، بونو، في العرض الذي قدمه أمام مجموعة صغيرة من المعجبين من بينها أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية. وقال أحد العسكريين الأوكرانيين إنّ هذا العرض يولّد «أحاسيس جميلة».

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