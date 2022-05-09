السفارة السعودية تصدر بياناَ بشأن «السعودي التائه في المغرب»

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أصدرت السفارة السعودية في المغرب بيانا بشأن الفيديو المتداول لمواطن سعودي تائه في المغرب.

وقالت السفارة في البيان عبر حسابها في تويتر "إشارة لما يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مواطن سعودي يعاني من ظروف صحية صعبة في المملكة المغربية، تود السفارة الإفادة بأنه تم التعرف على

هوية المواطن من خلال التواصل مع أسرته في المملكة العربية السعودية للتأكد من أوراقه الثبوتية، كما تم التعرف على مكان إقامته في مدينة المحمدية من خلال التنسيق مع السلطات المغربية المختصة، وهو الآن في مكان آمن بعهدة سفارة المملكة في العاصمة المغربية الرباط، ويجري التنسيق حاليا لإنهاء إجراءات عودته إلى الوطن سالما بإذن الله."

وذكر شيخ قبيلة بني حسن في منطقة الباحة مبارك بن منسي بن عصيدان أن الشاب السعودي التائه يعاني متاعب صحية ونفسية وأن أخبار الشاب انقطعت منذ عام كونه غادر إلى المملكة المغربية، وأضاع أوراقه الثبوتية، لافتاً إلى أن أسرته تواصلت مع عدد من المعارف السعوديين إثر نشر مقطع الفيديو، وتم الوصول إليه، ونقله لمنزل أحد المواطنين السعوديين وفقاً لـ "عكاظ".

ويذكر أن سفر الشاب كان بعلم أسرته، التي بادرت بالتواصل فور وصول المقطع .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news