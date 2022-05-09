غواتيمالا تحذر من تلوث للمحار

المصدر: غواتيمالا ■ أ.ف.ب

أصدرت غواتيمالا، أول من أمس، تحذيراً من تلوث للمحار ناجم عن مدّ أحمر ضرب ساحلها الواقع جنوب المحيط الهادئ، وأدى حتى الآن إلى وفاة شخص واحد. وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن التحاليل التي أجريت على هذا المدّ الأحمر (وهو عبارة عن تكاثر للطحالب يعطي الماء لوناً مائلاً إلى الاحمرار) أظهرت تركيزاً عالياً من الساكسيتوكسين يفوق المستويات المقبولة.

ويعتبر الساكسيتوكسين أحد السموم العصبية التي يمكن أن تتراكم في المحار وتسبب التسمم الغذائي لدى البشر.

وأضاف المصدر نفسه أن وفاة واحدة و11 حالة تسمم بالرخويات سجلت منذ 29 أبريل الماضي في غواتيمالا.

وناشدت السلطات السكان تجنب استهلاك الرخويات، منها مثلاً بلح البحر والبطلينوس والأصداف، لأنها «تسبب تسمماً شديداً ويمكن أن تؤدي إلى الموت».

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