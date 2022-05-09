«مارفل»: عائلتنا حزينة على خسارة جورج بيريز

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

توفي، أول من أمس، رسّام الشرائط المصوّرة الأميركي جورج بيريز الذي برز في مجال قصص الأبطال الخارقين في داري «مارفل» و«دي سي» للنشر، عن 67 عاماً جرّاء إصابته بسرطان البنكرياس.

وكتبت صديقته كونستانس إيزا على «فيس بوك»: «لقد رحل جورج بسلام في منزله وبجانبه زوجته وعائلته». وكانت بدايات جورج بيريز لدى «مارفل» في سبعينات القرن الماضي، وركّز عمله على «أفنجرز» و«فانتاستيك فور». وتعاون لاحقاً مع «دي سي»، أبرز دور النشر المنافسة لـ«مارفل» في هذا المجال، ومن أعماله لها «تين تايتنز»، وأسهم كذلك في إعادة إطلاق «ووندر وومان» في أواخر الثمانينات.

وعلقت «مارفل» على وفاة بيريز بمنشور جاء فيه: «عائلتنا حزينة على خسارته». وأعلن جورج بيريز اعتزاله الرسم عام 2019 لأسباب صحية.

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