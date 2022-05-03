عريس يتعرض للجلد من المعازيم في حفل زفافه !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عريساً سودانياً يتعرض للجلد بالسوط من المعازيم أثناء حفل زفافه، تماشياً مع عادة تنتشر في بعض المناطق بالسودان لاختبار قوته وتحمله.

وكشف مقطع الفيديو العريس وحوله عدد من أقاربه وأصدقائه خلال تأدية رقصة شعبية، وقام بعضهم بجلده بالسوط لاختبار مدى قدرته على التحمل، وهذه العادة منتشرة بين بعض القبائل في شمال السودان. وظل العريس ثابتاً دون حركة أو صراخ.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن العريس هو الآخر قام بجلد المعازيم بالسوط.

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