عشاق "مارفل" يكتشفون 4 أخطاء في 13 ثانية من العرض الترويجي ! .. فيديو

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم



على الرغم من أن الفيلم لم يبدأ عرضه في دور العرض إلا أن ما يمكن اعتبارهم مهوسي سلسلة أفلام مارفل الشهيرة، استطاعوا أن يكتشفوا 4 أخطاء في العرض في 13 ثانية فقط، من العرض الترويجي.

والمقطع من الفيلم الثاني في السلسلة والذي يحمل عنوان Doctor Strange - Multiverse of Madness ، وهو من بطولة بينديكت كومبرباتش وإليزابيث أولسن، وتم إصداره في وقت سابق من هذا الأسبوع ويظهر الساحر دكتور سترينج وهو يقاتل مخلوقا غريبا معروف باسم Gargantos في أحد شوارع مدينة نيويورك.

ويبلغ طول المقطع أكثر من دقيقة، وعلى الرغم من كونه ممتعًا، إلا أن المعجبين المخضرمين تمكنوا من رصد خطأ فادح في فيلم المخرج Sam Raimi.

ويحدث الخطأ المتكرر في اللحظة التي يتدخل فيها البطل لإنقاذ الموقف، حيث يمكن ملاحظة رجلاً يحمل حقيبة يمر أمامه في رعب، محاولًا الابتعاد عن الوحش Gargantos ومع ذلك ، فإن هذا الرجل لا يتجاوز الممثل كومبرباتش مرة واحدة فحسب ، بل أربع مرات.

وفي المرة الأولى التي يمر فيها الرجل متجاوزًا الدكتور سترينج تكون اللقطة واسعة لذا من السهل تفويت هذا التفصيل، ولكن بمجرد اقتراب الكاميرا قليلاً من Strange ، من السهل تحديد الرجل الذي يجري بنفس الحركة تمامًا في كل مرة.

وفيما يتعين علينا الانتظار لرؤية إن كان سيتم تعديل المشهد في الفيلم الكامل أثناء عرضه، إلا أن هذا هو المتوقع بعدما أثار الخطأ فضول المشاهدين، وربما أحرج صناع الفيلم.

وسبق للمعجبين في العام 2018 أن علقوا على مشهد في فيلم الرجل العنكبوت، يبدو فيه شعر الممثل الرئيسي مختلفا في عدة لقطات متزامنة. وعادة ما تحذف الشركات هذه الأخطاء أو تعدلها بفضل التقنيات الحديثة المتوفرة في هذه الصناعة حاليا، وهو ما حصل ما سلسلة أخطاء طريفة ولكن فاضحة ظهرت في سلسلة "لعبة العروش" بينها نسيان فناجين قهوة وعبوات ماء بلاستيكية في المشاهد، تمت إزالتها في المونتاج الالكتروني لاحقا.

ومن المقرر أن يصل الفيلم إلى دور السينما هذا الأسبوع.

DOCTOR STRANGE LOOKS SO GOOD pic.twitter.com/2Ve1WnCtKB — Joe (@hzjoetv) April 28, 2022

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