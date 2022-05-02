ظهور نادر.. دب قطبي يثير الذهول في كيبيك

المصدر: مونتريال ■ أ.ف.ب

شوهد دب قطبي، أول من أمس، في منطقة كيبيك الكندية، في ظهور نادر أثار ذهول سكان بلدة صغيرة، ودفع بالسلطات المحلية إلى التنبيه بضرورة الحذر من الحيوان.

وأفاد شهود بأن الدب الذي أصبح نوعه يرمز إلى مخاطر الاحترار المناخي، شوهد في مدينة مادلين سنتر، بمنطقة غاسبيسيا، وهي شبه جزيرة على طول الضفة الجنوبية لنهر سان لوران.

وقالت صوفي بونفيل، المقيمة في البلدة الواقعة على بعد 800 كيلومتر شرق مونتريال: «راح الكلب ينبح، وسمعت شريكي يصيح (هناك دب، هناك دب!)». وأوضحت أن أحداً في البلدة لم يرَ سابقاً دباً قطبياً في منطقة تقع لهذه الدرجة جنوباً. وأضافت «ظن الناس أن الأمر دعابة. كيف يمكن لدب أن يعبر كتلة الجليد، ويسبح ويصل إلى هنا؟».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news