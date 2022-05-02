«ميركاتو» ينبض بالحياة والترفيه خلال العيد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ضمن الاحتفال بعيد الفطر السعيد، ينظم مركز «ميركاتو» في دبي مجموعة من العروض والفعاليات الترفيهية، كما يمنح المتسوقين جوائز عدة.

وقالت مديرة الاتصال المؤسسي في «ميركاتو» نسرين بستاني: إن «المركز سيقدم برنامجاً ترفيهياً من أجل رسم الابتسامة على وجوه الزوار، من كل الأعمار خلال عطلة العيد».

وأضافت: «ستنبض أرجاء ميركاتو بالحياة خلال العيد مع مجموعة متنوعة من العروض، مثل الاستعراض والتزلج والألعاب البهلوانية المفعمة بالحيوية، وسيقضي الأطفال أوقاتاً لا تنسى مع ورش التزلج المجانية، والرسم على الوجوه وورش الصناعة اليدوية».

ويقدم المركز العديد من عروض التسوق والخصومات، إذ سيحظى كل متسوق بـ200 درهم في «ميركاتو» أو تاون سنتر جميرا، بفرصة ربح عيدية بقيمة 10 آلاف درهم.

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