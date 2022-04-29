«شكراً لعطائك» يحتفي بـ 60 متطوعاً

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نظّم فريق «شكراً لعطائك» التطوعي، أخيراً جلسة حوارية، بعنوان «الأسرة في نظر زايد»، إذ تم تكريم 60 متطوعاً ومتطوعة من مختلف الفرق على مستوى الدولة، تقديراً لجهودهم في هذا الميدان.

وتطرقت الجلسة، التي نُظمت أخيراً في منطقة الباهية، برعاية رائدة العمل التطوعي راية خميس المحرزي، إلى جوانب مختلفة من حياة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وحضر الجلسة المستشار الدكتور خالد السلامي، والدكتور عبدالله بن محمد الشيباني، والمدربة أماني سالم علي، بينما أدار النقاش الإعلامي أنس الحميري.

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