منشورات تتهم رئيس تحرير الأهرام باضطهاد صحافي انتحر داخل المؤسسة

المصدر: موقع الامارات اليوم

رد الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، على محمود كامل، عضو نقابة الصحفيين، بشأن ما نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن الراحل عماد الفقي، تعرض لاضطهاد واضح وممنهج من قبل رئيس تحرير الأهرام.

وقال ثابت، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مع كل الدعاء بالرحمة والمغفرة للزميل العزيز الراحل الأستاذ/ عماد الفقي يؤسفني أن أشارك مضطرا وآسفا ومتألما فى جدل عقيم ليس هذا وقته ولا مجاله لتصحيح معلومات كاذبة هي استغلال كريه لمشاعر التعاطف والحب الجارف الذي تدفق من محبيه بعد مأساة رحيله المؤلمة.

وتابع ثابت: أؤكد جازما قاطعا أن كل ما نشره الزميل محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين هو كذب محض وافتراء من وحي خيال مريض يسعى إلى تحقيق أغراض غامضة غير مفهومة عبر الاتجار بمأساة الزميل الراحل، فلم يحدث إطلاقا - وبيننا سجلات مؤسسة الأهرام والهيئة الوطنية للصحافة - أن تم خصم أي من الحوافز أو الأرباح للزميل المتوفى منذ عام 2017 حتى الآن وعليه فإني أتهم الزميل محمود كامل بالكذب المتعمد ومخالفة الأعراف والأصول وميثاق الشرف المهني.

وأكمل رئيس تحرير الأهرام بحسب " القاهرة 24": أؤكد أن الزميل ليست له أي شكاوى فى سجلات الأهرام أو النقابة أو مجالس الإعلام وأعلن أني سأتقدم ببلاغ رسمي ضد الزميل الكاذب المتاجر بآلام الزملاء لكل من النيابة العامة وشكوى رسمية موثقة للهيئة الوطنية للصحافة وكذا شكوى نقابية لنقابة الصحفيين.

واختتم ثابت: أناشد الزملاء الحكم بأنفسهم على ما اقترفه الزميل في حق المهنة والنقابة بل وكل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وكان الصحفي محمود كامل كتب، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، منذ قليل، أن الراحل عماد الفقي تعرض لاضطهاد من قبل علاء ثابت: قائلا: كل الزملاء في الأهرام اللي عاشروا الزميل الراحل عماد الفقي، يعرفوا كويس إنه في آخر 4 سنوات تعرض لاضطهاد واضح وصريح وممنهج من علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، اضطهاد وصل لخصم كل الحوافز والأرباح على مدار هذه السنوات، اضطهاد وصل لمنعه من ممارسة عمله الصحفي بشكل غير رسمي وبدون سبب وكمان دون تعليمات عشان محدش يقول تعليمات، بالإضافة إلى تجاوزه عدة مرات في ترقيته لرئاسة قسمه.

وتابع: الراحل الفقي اختار أن يوجه رسالة من مكان رحيله لكل رئيس تحرير ظالم ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاء هيئته ولنقيب الصحافيين وأعضاء مجلسه ولكل قيادة صحفية تمارس الاضطهاد وتقهر الرجال.

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