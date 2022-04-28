القضاء العراقي يقول كلمته في جريمة مراهق هزت النجف

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلن مصدر قضائي عراقي صدور حكم بالسجن 58 عاما على شاب أقدم على قتل والديه في محافظة النجف.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصدر، إن «حكما بالسجن لمدة 58 سنة صدر بحق الشاب الذي قتل والديه في يناير الماضي، في جريمة اهتزت لها محافظة النجف، والتي وقعت في حي الفرات».

وأضاف، أن «المجرم طالب بالإعدادية، ويزعم انه قتل اباه وهو أستاذ جامعي ووالدته مدرسة للغة الإنكليزية بسبب ضغطهما عليه من أجل التفوق، حسب زعمه في الإفادة الأولية له حينما تم القبض عليه».

ولفت إلى أن «المجرم قام بفتح النار على عائلته فقتل أباه وأمه، فيما أصيبت شقيقته بطلق ناري بساقها واستطاعت شقيقته الصغرى الأخرى من تسلق جدران سطح الجيران الذين أخبروا الأجهزة الأمنية وطوقوا المنطقة في الحال».

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