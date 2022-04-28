شاهد ماذا فعل حوت أحدب بقارب سياحي «فيديو»

المصدر: موقع الامارات اليوم

قذف مركب سياحي ركابه من السائحين في الهواء، بعد اصطدامه صدفة بحوت أحدب عملاق في المياه العميقة قبالة ساحل المكسيك.

وأظهر فيديو هواة لقارب مجاور، القارب الصغير وهو يرتفع في الهواء ومعه عدد من الركاب المذعورين، وذلك بعد اصطدامه بظهر حوت أحدب ضخم، قام بنفث مائه في الهواء بعد الاصطدام هو الآخر.

وجرت الحادثة قبالة سواحل المسكيك خلال رحلة سياحية هدفها رؤية هذا النوع من المخلوقات عن قرب.

وأصيب خمسة أشخاص في التصادم الغريب الذي وقع قبالة لاباز مباشرة، خلال جولة بصحبة مرشدين، بحسب موقع «اندي 100».

ووفقًا للتقارير المحلية، يتم إجراء تحقيق في الحادثة لكشف إن كان الربان أساء التقدير، حيث يجب أن تحافظ القوارب السياحية على مسافة آمنة من الحيوانات البحرية في جميع الأوقات، ولكن يُعتقد أنهم ربما لم يكونوا على علم بوجود الحوت هناك لأنه صعد بسرعة من عمق المياه.

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